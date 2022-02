Remco Evenepoel beleeft naar eigen zeggen een droom: "We verdienen deze overwinning"

Het gaat goed met Remco Evenepoel. Onze landgenoot staat aan de leiding in de Ronde van Valencia en zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl kon de beide ritten in de Spaanse wedstrijd al binnenhalen dankzij hem en Fabio Jakobsen.

Remco Evenepoel kon zo niet beter aan het nieuwe seizoen beginnen. "Het is een droom om zo aan het nieuwe wielerjaar te starten. Ook vandaag verdienen we de overwinning als je ziet hoe we onze verantwoordelijkheid hebben genomen en hoe we voor de dag kwamen. Het is geweldig", aldus Evenepoel na de tweede rit en staat te lezen bij Wielerflits.

Evenepoel speelde een belangrijke rol in de overwinning van Jakobsen, want onze landgenoot hielp mee in de sprintvoorbereiding. "Ik had voor de start al gezegd dat ik ging helpen. We zaten misschien iets te vroeg voorin, maar het bleek de perfecte situatie te zijn, want er was nog een grote val achter ons. Het was belangrijk om op deze technische wegen aan de kop van het peloton te zitten", legde Evenepoel uit.