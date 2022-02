Remco Evenepoel na eerste zege van het seizoen: "Heb exact datgene gedaan wat wij hadden afgesproken"

Remco Evenepoel heeft in zijn eerste wedstrijd van het seizoen meteen indruk kunnen maken. Zo was onze landgenoot goed voor een overwinning in de eerste etappe van de Ronde van Valencia.

Uiteraard was Evenepoel zeer tevreden met deze zege. "Als je de eerste koers kan afsluiten met een overwinning, is dat de best mogelijke start. Het is ook goed voor het moreel en voor de sfeer in de ploeg. We wisten dat dit een moeilijke aankomst was. Ik heb exact datgene gedaan wat we voor de start hadden afgesproken", legde Evenepoel uit in een video-reactie bij zijn ploeg.

"Tom Steels zei me: "De enige plek waar je kunt aanvallen, is in de laatste kilometers." Dat had ik in mijn hoofd. Ik hoopte dat het voordien al een zware koers zou zijn, wat ook het geval was. Er zaten aardig wat hoogtemeters in en het was warm. Ik heb liever zon en hogere temperaturen dan koude en regen. Het is de perfecte manier om het seizoen te beginnen", aldus Evenepoel.