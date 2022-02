Belg van QuickStep blij met derde plek in koninginnenrit van Saudi Tour: "Had nog wat willen proberen"

Tim Declercq was een opvallende aanwezigheid in de slotfase van de koninginnenrit van de Saudi Tour.

Declercq kwam als derde over de meet, nadat hij het sprintje verloor van Luke Mezgec. Bij winnaar Maxim Van Gils geraakten ze niet meer.

“Het liefst waren we nog samengekomen, want dan kon ik nog wat proberen met de zijwind op het laatst”, zei Declercq achteraf.

“Maar ik ben toch wel content met een derde plaats in zo’n rit. De voornaamste bedoeling was vandaag Bagioli helpen. We hadden het voordeel dat de échte, échte topklimmers er niet bijzaten, alleen Van Gils en Bagioli. Maar dit is leuk om een keer mee te maken.”