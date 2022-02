Kink in de kabel voor deal tussen QuickStep-Alpha Vinyl en Tormans CX?

Sponsor Jan Tormans liet enkele dagen geleden vallen dat hij er een samenwerking zat aan te komen met QuickStep-Alpha Vinyl.

Hans van Kasteren is de manager van Quinten Hermans, Corné van Kessel, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure. Volgens Tormans moesten er nog enkel wat details afgewerkt worden, maar volgens Hans Van Kasteren is er nog heel veel werk te verzetten.

“Ik heb van Patrick Lefevere nog geen voorstel gekregen voor mijn viertal. Zou het kunnen dat Jan Tormans de volgorde niet zo goed kent?”, zegt Van Kasteren aan WielerFlits.

“Hermans en Van Kessel zijn pas eind dit jaar einde contract. Maar het is de bedoeling dat wereldkampioen Wyseure en Belgisch kampioen Verstrynge, die nu een beloftenstatuut hebben, zo snel mogelijk prof worden. Noodzakelijk om een degelijk wegprogramma te kunnen rijden in functie van volgende winter. Ik wil niet dat die jongens achterop lopen tegenover bijvoorbeeld een Thibau Nys. En met zo snel mogelijk, bedoel ik 1 maart 2022. Dat is binnen drie weken.”

Van Kasteren geeft nog mee dat hij de vier samen wil houden en ook met andere ploegen onderhandelt, ook met Intermarché-Wanty Gobert. “Trouwens, ik lees of hoor niets over de mening van de renners zelf. Ook naar hen zou wel een keertje geluisterd mogen worden, vind ik”, besluit Van Kasteren.

Patrick Lefevere wil voorlopig nog altijd niet reageren op de zaak.