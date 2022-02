Annemarie Worst blij met tweede zege van seizoen, maar: "Altijd anders zonder Lucinda Brand"

Het was nog maar haar tweede zege van het seizoen, maar Annemarie Worst is even tevreden nadat ze in Maldegem met de bloemen ging lopen.

Als de echte wereldtop niet aan de start staan, is het voor het dozijn renners er net onder vaak D-day om eindelijk eens mee te strijden voor de overwinning. Annemarie Worst maakte dankbaar gebruik van de afwezigheid van Brand, Vos, Alvarado... door de Parkcross in Maldegem te winnen.

"Het ging wel goed maar het is altijd anders zonder Lucinda Brand. Ik had heel goed getraind voor het WK en die vorm is er duidelijk nog altijd. Al was het erg balen dat ik er niet bij kon zijn", vertelt Worst in het flashinterview achteraf. Door een positieve coronatest kon Worst niet naar het WK in Fayetteville afzakken.

In de vierde van zeven rondes maakte Worst het verschil door in de zandbak te versnellen. "Ik wist dat ik meteen moest doortrekken toen ik een gaatje had en mijn voorsprong kon vasthouden eens dat ik goed door de zandbak was. ik hoop nu dat ik het seizoen verder nog goed kan afsluiten en met een goed gevoel naar volgend jaar kan', besluit de Nederlandse.