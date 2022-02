De dijen van Evenepoel maken indruk: "Beter presteren op korte hellingen dankzij extra spieren en explosiviteit"

Als één iets opvalt bij de Remco Evenepoel van 2022, zijn het zijn... dijen. Daar heeft hij extra spieren gekweekt, zoveel is wel duidelijk. Het moet ook zijn explosiviteit ten goede komen. Het is wel de vraag of dat past bij zijn ambities in het rondewerk.

"Remco weegt iets meer dan vorig jaar, maar het gaat om vetvrije massa: spieren. Geen overtollige winterkilo's. Die extra spieren in de bovenbenen waren er al in november na zijn rustperiode", verklaart Evenepoels trainer Koen Pelgrim in Het Laatste Nieuws.

KORTE INSPANNINGEN VERBETERD

Kan hij daar het exacte aantal centimeters op kleven? "Met het esthetische aspect zijn wij niet bezig. Het gaat niet om de dikte van de spieren, maar tot wat ze in staat zijn." Evenepoel zou nu ook in een sprint wat beter voor de dag moeten komen. "Het was zijn grote werkpunt, maar zijn prestaties tijdens inspanningen van één minuut zijn nu fel verbeterd."

Dat is bijvoorbeeld met het oog op de Waalse klassiekers. "In de Ardennenklassiekers wachten korte en steile hellingen van enkele kilometers; Op die hellingen zal hij dankzij de extra spieren en explosiviteit beter presteren. Ook in de Algarve en Tirreno-Adriatico wachten geen lange cols, maar kortere en steile beklimmingen."

GEWICHT KWIJTSPELEN RICHTING VUELTA

Maar kan hij dan nog een klassement nastreven in een grote ronde? "De Remco van de Vuelta zal niet dezelfde zijn als de Remco van het voorjaar. In de Vuelta wachten wel lange cols. Vanaf mei gaan we op training focussen op lange inspanningen, bijvoorbeeld met hoogtestages. Tegen de Vuelta is het de bedoeling om nog wat gewicht kwijt te spelen in functie van het hooggebergte, maar daar zijn we nu nog niet mee bezig."