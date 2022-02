Niet op het WK maar Worst is wel de beste in Maldegem

Annemarie Worst heeft de Parkcross in Maldegem op haar naam geschreven.

We zitten in de nadagen van het cyclocrossseizoen. De truien zijn uitgedeeld en veel klassementen zijn al verdeeld. Daarom stonden ook niet al te veel wereldtoppers aan de start van de cross in Maldegem bij de vrouwen.

Wie wél aan de start stond, was Annemarie Worst. Door een coronabesmetting kon ze vorige week niet afzakken naar de Verenigde Staten om te strijden voor de wereldtitel. Halverwege de cross loste ze haar landgenotes Bakker en Van Alphen in een zandstrook.

Aangezien de eerste plaats gaan vliegen was, streden Bakker en Van Alphen op het scherpst van de snee voor plaats twee. Na een spannende sprint lukte het Bakker om zilver te pakken. Alicia Frank was op plaats 5 de beste Belgische.