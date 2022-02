Concurrentiestrijd tussen de broers Declercq - "Oorlog nog niet voorbij" grapt de jongste

Tim Declercq rijdt bij Quick-Step Alpha Vinyl, Benjamin Declercq komt uit voor Arkéa-Samsic. De twee broers zijn vaak niet de renners die aangeduid zijn om het af te maken aan het einde van een wedstrijd, maar in de Saudi Tour speelde ze wel een opvallende rol.

Na de slotetappe boekte Benjamin nog enkele plaatsen winst in het algemeen klassement. Zo kwam ook hij in de top tien terecht, op een negende stek. Tim deed met een vierde plaats nog beter. "Ik heb de veldslag verloren, maar de oorlog is nog niet voorbij, Tim", grapt de jongste van de twee broers op Twitter.

I have lost the battle, but the war is not over @Tim_Declercq 😜 pic.twitter.com/dpsCxYqf6I