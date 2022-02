Ineos wijzigt groterondeplannen vooralsnog niet ondanks vele operaties van Egan Bernal

De zware valpartij van Egan Bernal, en de vele operaties die reeds volgden, zetten Ineos er nog niet toe aan om met het oog op de grote ronden het geweer van schouder te veranderen. Voorlopig blijft alles bij hoe het vooraf bepaald was.

Egan Bernal zou de kopman worden in de Tour de France, Richard Carapaz ging die rol op zich nemen in de Tour. Gezien de breuken die hij heeft opgelopen, lijkt de kans klein dat Bernal de Tour kan halen. Gaat Ineos dan Carapaz uitspelen in de Tour? Voorlopig is zulke beslissing nog niet genomen.

GIRO BLIJFT HET DOEL VOOR CARAPAZ

Bij BICI.Pro komt Matteo Tosatto, ploegleider bij Ineos, aan het woord. "Carapaz weet heel goed dat de Giro zijn doel is dit jaar. Het lijkt me voorbarig en onnodig om de Giro nu al op zijn programma te schrappen en hem naar de Tour te sturen."

Carapaz heeft de Giro natuurlijk al eens gewonnen en in de Tour zal Ineos sowieso niet over de topfavoriet beschikken. "De Giro van dit jaar is zeker een goede ronde voor Carapaz. Op dit moment blijft alles zoals het was."