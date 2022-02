Nu ook reeds regio kandidaat voor het tweede Super WK

Het eerste Super WK gaat in 2023 door in het Schotse Glasgow. Het tweede Super WK volgt vier jaar later. Het ligt nog niet vast waar dat zal doorgaan, maar het Franse departement Haute-Savoie heeft zich alvast kandidaat gesteld.

Een zogenaamd Super WK is een wereldkampioenschap waarop nagenoeg alle wielerdisciplines aan bod komen: wegwielrennen, baanwielrennen, maar ook bijvoorbeeld para-cycling. Het departement Haute Savoie wil dus het WK van 2027 naar zich toe halen. Als dat lukt, gaat dat WK door in het thuisland van huidig wereldkampioen wegwielrennen Julian Alaphilippe. 16 DISCIPLINES Het moet in 2027 alvast een mega-evenement worden, met in totaal zestien disciplines die aan bod zullen komen. Zo zullen ook de BMX'ers en Esporters bijvoorbeeld tijdens dit kampioenschap op jacht gaan naar de wereldtitel. In de Haute-Savoie, het hartje van de Franse Alpen, liggen alvast mythische cols genoeg om - zeker met het oog op het wegwielrennen - er een kandidatuur met aantrekkingskracht van te maken.