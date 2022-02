Fabio Jakobsen komt met zeer lovende woorden voor Remco Evenepoel

Tijdens de slotrit van de Ronde van Valencia pakte Fabio Jakobsen voor QuickStep-Alpha Vinyl de zege in de slotetappe.

Jakobsen werd door zijn ploegmaten bij QuickStep-Alpha Vinyl perfect afgezet voor de sprint en maakte die ook af. Het was zijn tweede ritzege in de Ronde van Valencia.

“Het is een eer om deel van deze ploeg te mogen zijn”, vertelt Jakobsen meteen na de zege. “Iedereen zag vandaag hoe een lead-out eruit hoort te zien en ik ben blij dat ik zulke goede benen heb.”

“Zaterdag raakte ik ingesloten en kon ik niet mee sprinten, wat heel frustrerend was. Daarom hebben we gepraat en maakten we een plan voor vandaag. Ik ben alle jongens dankbaar voor de lead-out en het controleren van de race. Ik ben blij dat ik de snelste was.”

Remco Evenepoel nam een groot deel van het werk voor zijn rekening. “Hij is een speciale jongen en is als een klein broertje voor mij. We hebben een goede band. Het feit dat hij mij hier helpt zegt veel over hem. Remco is de perfecte ploeggenoot, ik kijk ernaar uit om binnenkort weer samen met hem te racen.”