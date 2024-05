Plots keert het helemaal bij Visma-Lease a Bike, in grote mate dankzij Uijtdebroeks, maar er is nog één groot zorgenkind

Plots keert het tij bij Visma-Lease a Bike, na maanden van pech. Dankzij Uijtdebroeks heeft het een man in de top 5 van het Giro-klassement en het kan de eerste rustdag aanvatten met een ritzege op zak.

Veel is te danken aan Cian Uijtdebroeks. Omdat hij zo goed presteert in het klassement, komt Visma-Lease a Bike bij het minste succes op ander terrein in een heel comfortabele positie te zitten. Dat is het geval na de ritzege van Kooij. Lang niet alle ploegen kunnen ritsucces combineren met een goed klassement.

"Tiberi en Arensman staan ondanks hun veel betere tijdrit nog achter Cian", maakt ploegleider Maarten Wynants in HLN de balans op. "We zitten voor op schema." Misschien komen wel nog renners terug in beeld als UAE een vlucht minuten gunt. "Dat is een gevaar. Dat UAE de koers zo hard maakte, speelde in onze kaart."

OPTIMISME DOOR POSITIE UIJTDEBROEKS

Het optimisme heeft met Marc Reef ook een andere ploegleider bereikt. "Cian Uijtdebroeks staat op de vijfde plaats in het klassement én heeft de witte trui. En dat terwijl we twee belangrijke mannen moesten verliezen", verwijst Reef bij Eurosport naar Gesink en Laporte. "We sluiten de eerste week op een goede manier af."

Attila Valter is iemand die Uijtdebroeks nog zou kunnen bijstaan, maar de Hongaar sukkelt met mentale zorgen na eerdere valpartijen. Hij is het resterende zorgenkind voor Visma-Lease a Bike. "Ik voel me al dagen goed, maar ik zit vooral in de knoop in m’n hoofd", geeft Valter zelf toe in een gesprek met In De Leiderstrui.

VISMA-RENNER MET MENTALE ZORGEN

"Ik had stress en was nerveus en bang in het peloton, in zo’n hectische finale. Dat is vaak zo na valpartijen, dus nu ik al twee keer gevallen ben, is het double the trouble voor mij. Ik hoop dat het weggaat, want ik heb de benen om de jongens te helpen."