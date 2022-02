Wout van Aert blij met een versterkt Jumbo-Visma: "Niet onze ambitie om Quick-Step te kopiëren"

Wout van Aert kan rekenen op een versterkt Jumbo-Visma, is de analyse van velen. Quick-Step is al meerdere jaren dé ploeg van het voorjaar. Greg Van Avermaet liet onlangs tijdens een persmoment vallen dat Jumbo-Visma misschien wel even sterk is dan Quick-Step.

Wielerrevue stapte met onder meer die vraag op Wout van Aert af. "Of we net zo sterk zijn als Quick-Step? Ik denk niet het dat onze ambitie moet zijn om hen te kopiēren of per sé even sterk te zijn. We willen gewoon winnen, maar we kunnen wel van ze leren natuurlijk."

Van Aert ziet nog wel een duidelijk verschil en dat heeft vooral met zichzelf te maken. "Bij Quick-Step staat niet van tevoren vast wie de koers moet winnen, terwijl ik denk dat ik bij onze ploeg altijd de uitgesproken kopman zal zijn." De status van Van Aert blijft dus ongewijzigd.

Ik word betaald en behandeld als kopman

Door jongens als Benoot en Laporte aan te trekken, is Van Aert op papier tenminste uitstekend omringd voor de klassiekers. "Ik word betaald en behandeld als kopman. Van mij wordt verwacht dat ik win. Dan is één van de dingen die ik verwacht dat de ploeg me zo goed mogelijk omringt en dat is zeker iets dat ze nu extra gedaan hebben."