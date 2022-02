'Topcrossers Tormans gaan niet naar project-Lefevere, wel naar Alpecin-Fenix'

Opnieuw groot nieuws in veldritland rond het project van Patrick Lefevere. Hij en Jan Tormans kunnen volgend jaar niet rekenen op de huidige topcrossers van Tormans. Die stappen niet over naar Quick-Step, maar zouden naar Alpecin-Fenix gaan.

Jan Tormans, de geldschieter achter de gelijknamige veldritploeg die tot en met dit seizoen verbonden was aan Intermarché-Wanty-Gobert, bereikte een overeenkomst met Patrick Lefevere om een volledig nieuw veldritproject uit de grond te stampen. Er zou een Development Team komen bij Quick-Step, een vrouwenploeg, maar ook een crossploeg en een jeugdwerking.

Tormans en Lefevere hoopten in hun eliteploeg ook te kunnen beschikken op veldrijders als Quinten Hermans, Corné van Kessel, Joran Wyseure en Emiel Verstrynge. Hermans en Van Kessel staan al langer hun mannetje bij de elite. Wyseure is wereldkampioen bij de beloften, Verstrynge is Belgisch kampioen in diezelfde categorie. Deze vier renners zitten in de portefeuille van manager Hans van Kasteren.

GEEN AKKOORD TUSSEN VAN KASTEREN EN TORMANS-LEFEVERE

"Meneer Van Kasteren heeft het project getorpedeerd", zegt Patrick Lefevere nu aan Sporza, dat opgevangen heeft dat de vier vernoemde renners naar Alpecin-Fenix zouden trekken. Betekent dit nu dat het hele project geschrapt moet worden? "Dat zeg ik niet. Maar die 4 veldrijders zullen er niet bij betrokken zijn", aldus Lefevere.