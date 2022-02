'Voorstel van andere ploeg dan Ineos in de maak voor Tom Pidcock'

Hoewel het verre van vaststaat dat Tom Pidcock bij Ineos zou vertrekken na dit wegseizoen, mag het ook niet helemaal uitgesloten worden. Pidcock zou wel eens de markt op kunnen gaan en mag zeker al op één contractvoorstel rekenen.

Het is VeloNews dat het nieuws naar buiten brengt. Het heeft vernomen dat andere ploegen en makelaars op de hoogte zijn van de situatie van Pidcock, die nog geen voorstel van Ineos op zak heeft om zijn contract te verlengen. En dat ondanks uitmuntende resultaten op de weg, in het veld en op de mountainbike.

FIETSENFABRIKANT DE KRACHT ACHTER CONTRACTVOORSTEL

Er zou minstens één ernstig voorstel van een andere ploeg in de maak zijn. Een Amerikaanse fietsenfabrikant, die nu al aan een wielerploeg verbonden is, is naar verluidt hard bezig om de financiën rond te krijgen om de Pidcock een aanlokkelijk bod te kunnen doen.

Volgens Pro Cycling Stats ligt Pidcock nochtans wel nog vast bij Ineos in 2023, maar de Britse ploeg wil voorlopig niet antwoorden op de vraag of de renner einde contract is, hoewel VeloNews die al meermaals stelde. Zeker een dossier om in het oog te houden en verder op te volgen.