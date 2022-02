Ook Movistar heeft selectie rond voor Tour de la Provence

Bij de Spaanse wielerformatie zijn echter weinig echt bekende namen terug te vinden. Zo zijn de grootste namen in de selectie die van de ervaren José Joaquin Rojas en die van de jonge Amerikaan Matteo Jorgenson.

De andere namen die Movistar aan een zege moeten helpen in de Tour de la Provence zijn Ivan Sosa, Gorka Izagirre, Antonio Pedrero, Oscar Rodriguez en Mathias Norsgaard.

🚌🇫🇷☀️ We're bringing 2021 🏆 Iván Sosa to Tour de La Provence, starting Thursday, with @MatteoJorg also in the lineup 💪



Ⓜ️👌 Debut para @pedrero_antonio, Gorka (🔙), @jjrojillas, @O_RodGar (🆕) y @MathiasNorsgaar



📺 @Eurosport_ES Player, GCN, TDP



📒 https://t.co/Q6GME7GGRD pic.twitter.com/8XOlcV6CiZ