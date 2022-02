Patrick Lefevere en Jan Tormans zijn hard voor Hans van Kasteren: "Een Hollander met een grote bek"

Manager Hans van Kasteren is even persona non grata ten huize Lefevere en Tormans. Die twee zijn van plan om een nieuw veldritproject uit de grond te stampen en hadden gerekend om te kunnen beschikken over het kwartet Wyseure-Verstrynge-Van Kessel-Hermans.

Sporza meldde dinsdag al dat dat niet doorgaat en dat in plaats daarvan een verhuis naar Alpecin-Fenix lonkt. Dat blijkt enkel het geval te zijn voor Wyseure en Verstrynge. Eén ding staat vast: zowel Wyseure, Verstrynge, Hermans als Van Kessel zullen niet voor het nieuwe project van Patrick Lefevere en Jan Tormans gaan rijden. De manager van dat kwartet, Hans van Kasteren, is Kop van Jut voor dat duo.

"Van Kasteren doet zich voor als makelaar, terwijl hij niet eens over de juiste licentie beschikt. Eigenlijk ruikt dit een beetje naar mensenhandel. Zijn houding is beneden alle peil. Hij heeft heel mijn ploeg ontwricht. Wat hij doet, begint op voetbalpraktijken te gelijken. Het is niet de eerste keer dat hij zo gemeen uit de hoek komt", is Tormans streng voor Van Kasteren in Het Laatste Nieuws.

Vorige week sprak Van Kasteren nog over een pakket van vier renners. Hij zei: 'Of je tekent alle vier de renners, of helemaal niets.' Ik had daar niets op tegen. Nu haalt hij ze uit elkaar. Van Kasteren is een Hollander met een grote bek. We zullen zien. Misschien ben ik er over vier jaar niet meer. Maar misschien is over vier jaar van zijn plannen ook niets meer over."