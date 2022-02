Trek-Segafredo heeft selectie rond voor Tour de la Provence: ervaren Italiaan maakt zijn debuut voor de wielerformatie

Donderdag start de Tour de la Provence en nu heeft ook Trek-Segafredo haar selectie rond voor de Franse rittenkoers. Zo maakt de Italiaan Dario Cataldo zijn debuut voor de wielerploeg.

De 36-jarige Dario Cataldo gaat al zeer lang mee in het peloton, maar aan stoppen denkt hij nog niet. Zo zal hij dit seizoen bij Trek-Segafredo te zien zijn en hij zal donderdag zijn debuut maken voor de ploeg in de Tour de la Provence.

Wie ook opnieuw in het peloton te zien zal zijn, is Kenny Elissonde. De Fransman maakte vorig seizoen nog een sterke indruk in de Vuelta en mocht zelfs even de leiderstrui dragen. Egholm, Ghebreigzabhier, Kamp en Skjelmose zijn de laatste namen in de selectie van Trek-Segafredo.