Nog geen terugkeer voor Mathieu van der Poel, maar Nederlander werkt aan comeback in Spanje

Mathieu van der Poel werkt nog volop aan zijn revalidatie om terug te kunnen keren in koers, maar voorlopig lijkt het nog even te zullen duren voor we de Nederlander opnieuw in competitie zien. Hij werkt wel hard aan zijn terugkeer in Spanje.

Mathieu van der Poel werkt aan zijn revalidatie in het Spaanse Pedreguer, zoals op zijn Strava te zien is. Zo maakte hij een serieuze toer van net geen 100 kilometer. De renner van Alpecin-Fenix deed het in 3 uur en 15 minuten. Volgens Wielerflits is het nog niet duidelijk wanneer van der Poel zal terugkeren in het peloton, maar het is dus wel duidelijk dat de Nederlander volop bezig is met zijn revalidatie. Hopelijk kan hij de andere renners snel terug het vuur aan de schenen leggen.

