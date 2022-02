Renner van INEOS Grenadiers is de nieuwe Colombiaanse kampioen in het tijdrijden

Vandaag stond het nationaal kampioenschap tijdrijden in Colombia op het programma. De overwinning ging daarin naar Daniel Martinez, de bekende klimmer van INEOS Grenadiers. Hij haalde het voor Esteban Chaves en Diego Camargo.

Daniel Felipe Martinez is de nieuwe nationale kampioen in Colombia in het tijdrijden. De Colombiaan was de sterkste op een zwaar parcours van zo'n 38 kilometer. Hij was 12 seconden sneller dan Esteban Chaves.

EF Education-EasyPost moest tevreden zijn met de tweede en de derde plaats, want naast Chaves stond ook zijn ploegmaat Diego Camargo op het podium. Hij eindigde op zo'n 41 seconden van de nieuwe kampioen Martinez.