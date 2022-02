VOORBESCHOUWING: Oliver Naesen en Van Avermaet gaan bij AG2R op zoek naar betere vorm

Nu het wegseizoen weer begonnen is, is het tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2022 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden de verschillende WorldTour- ploegen onder de loep. Vandaag: AG2R Citroën.

SAMENSTELLING PLOEG

Uiteraard was er ook bij AG2R in-en uitgaand verkeer, maar weinig schokwekkends. Grotendeels rekent de Franse formatie ook in 2022 op dezelfde kern. Het zag wel Bidard, Gallopin en Gougeard vertrekken en Duval, Frank en Gastauer stoppen. Youngsters Gall, Lapeira, Valentin Paret-Peintre en Raugel krijgen dit jaar hun kans bij AG2R.

PLUSPUNTEN

De progressie van de nog altijd maar 23-jarige Clément Champoussin is zeker iets om zich aan op te trekken. Zijn ritwinst in de Vuelta was één van de grotere successen in 2021. Op lastige aankomsten zal hij vaker als kopman uitgespeeld worden. Ook Benoît Cosnefroy, die er aan het eind van vorig jaar weer doorkwam, blijft in de zware koersen een optie. Daarnaast rijden nog altijd klassieke renners met adelbrieven rond in het team.

MINPUNTEN

Probleem is dat die klassieke renners in 2021 om verscheidene redenen zeer matig presteerden. Het gaat dan over Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en Bob Jungels. De vraag is of zij dat niveau van weleer nog kunnen halen. Zijn de problemen met de dikke darm van Jungels voorbij? Lag het aan de vaccinaties dat Van Avermaet zijn inspanningen niet kon leveren? Rijdt Naesen weer sterk als hij zich niet overtraint? Veel vragen.

X-FACTOR

Het is toch naar één van die drie kijken en dan komen we toch uit bij Greg Van Avermaet, gezien hij toch het grootste palmares heeft van de drie. Het zal beetje bij beetje moeten gaan: vertrouwen opdoen, de conditie opkrikken en dan hopelijk nog eens top zijn in de voorjaarsklassiekers. Het is al twee jaar geleden dat Van Avermaet een koers won, hoog tijd dat daar nog eens eentje bijkomt, en liefst natuurlijk meer.