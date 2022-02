Het wielerseizoen trekt zich op gang: deze koersen kan u zaterdag volgen

Het veldritseizoen loopt op zijn einde en dat betekent dat de dikke tubes stilaan opnieuw ingeruild mogen worden voor de gewone wegfiets. Wat kan u deze zaterdag allemaal bekijken?

Ronde van Oman

De eerste koers die zaterdag zal aankomen, rond het middaguur namelijk, is de derde etappe in de Ronde van Oman. Nadat de eerste twee etappes eindigden in een massasprint (met winst voor Gaviria en Cavendish) zijn vandaag de punchers aan het woord. Voor de renners de finish bereiken, moeten ze nameijk bijna 3 kilometer klimmen aan 6,5% gemiddeld.

Favorieten voor etappewinst zijn onder meer Rui Costa, Ryan Gibbons en Fausto Masnada.

#TourofOman 🇴🇲



6 riders have formed the breakaway while our guys remain in the peloton 👍



Here’s a reminder of what’s coming today with that nasty kick up to the finish line 🏁 pic.twitter.com/S9sKYgdWnR — Team BikeExchange-Jayco (@GreenEDGEteam) February 12, 2022

Tour of Antalya

Een uurtje later mogen we ons opmaken voor de aankomst in de Tour of Antalya. Daar staat ook een bergetappe op het menu na de sprintritten van de voorbije 2 dagen. De renners komen aan op de Termessos, dat is bijna 9 kilometer lang aan 5,8% gemiddeld. Zonder topfavoriet Jay Vine die moest opgeven, is het een open race naar de fnish.

Tour de La Provence

Het beste deelnemersveld van deze week is aan het fietsen in de Provence in Frankrijk. Gisteren werd de massasprint gewonnen door Elia Viviani, voor Vanmarcke en Alaphilippe. De kans is groot dat we vandaag opnieuw zullen sprinten. Ook Démare en Cocquard willen hun rit meepikken. Morgen is het aan de klimmers en zullen de ogen gericht zijn op Carapaz en Alaphilippe.

© photonews

Vuelta Ciclista a la Region de Murcia Costa Calida

Een hele mond vol is het, de eendagskoers in de regio Murcia vandaag. De aankomst mag dan wel vlak zijn, onderweg moeten de renners een col van 17,5 km overwinnen en ligt de finish niet ver van de top van een klim van 5 kilometer an 5,7% gemiddeld. Trentin maakt kans als er niet te snel wordt gereden op de klimmetjes maar ook Miguel Angel Lopez en Warren Barguil staan paraat.