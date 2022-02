Jumbo-Visma sterkste blok in het voorjaar? "Wij zijn de Wolfpack, rest moet bang zijn van ons"

Zelfs in het veldritwereldje kan hij zich niet ontrekken van de aandacht. Maar nu het wielerseizoen zich opnieuw op gang heeft getrokken, zal Patrick Lefevere opnieuw vaker zijn mening verkondigen.

Alpha Vinyl-Quick.Step is de voorbije 30 jaar altijd de ploeg van het voorjaar geweest. Dat dat ook in 2022 zo zal zijn, dat stelt menig wielerliefhebber in vraag. Jumbo-Visma heeft met Van Hooydonck, Benot, Laporte, Van Der Sande en Teunissen ook een heel sterke voorjaarsploeg.

"Als ik de concurrentie hoor, moeten we al niet meer starten. Maar Asgreen is nog beter geworden en we hebben Ballerini, Sénéchal, Stybar en Lampaert nog. Daarmee kan je naar de oorlog", vertelt Patrick Lefevere in Het Nieuwsblad.

"Ik heb zeker geen schrik. Ik ben Parick zonder vrees en wij zijn de Wolfpack. De rest moet bang zijn van ons. En kijkt de rest naar Jumbo? dan is het eens niet aan ons om de koers open te breken", besluit hij.