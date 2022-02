Quick-Step trekt met Evenepoel en winnaar Ronde van Vlaanderen naar Algarve

Want naast Remco Evenepoel staat ook Ronde van Vlaanderen-winnaar Kasper Asgreen aan de start in Portugal. Voor de Deen zullen het de eerste koersdagen van 2022 zijn nadat hij twee weken geleden positief testte op covid.

Met Fabio Jakobsen trekt The Wolfpack met een van de beste sprinters naar Portugal om de twee sprintetappes te winnen. Ook Vervaeke, Lampert, Declercq en Van Lerberghe zullen de kleuren van Alpha Vinyl-Quick.Step verdedigen.

De Ronde van de Algarve telt 5 etappes waarvan 1 tijdrit van 30 kilometer, 2 sprintersritten en 2 etappes met aankomst bergop.

