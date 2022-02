Héél straf: Pogacar is 'King of Mountain' op steile klim kwijt aan ... Victor Campenaerts

Een maand geleden was er héél wat te doen over Tadej Pogacar, die tijdens een trainingsrit een waanzinnige tijd neerzette op de Coll De Rates.

💥Tadej Pogacar's 'MONSTROUS record time at Coll de Rates' (@cyclingweekly😬) has been broken by Victor Campenaerts in training today (24'37min @ 5,99w/kg via Strava) - get ready for a belgian Tour de France winner. pic.twitter.com/xQghxgN2YB