Quick-Step Alpha Vinyl boven in de Ronde van Oman: overwinning voor Masnada, ook tweede plaats is voor de Belgische wielerploeg

Fausto Masnada heeft de vierde etappe van de Ronde van Oman op zijn naam geschreven. De Italiaan raakte weg van de andere renners en kwam dan ook solo over de streep. Mauro Schmid, zijn ploegmaat bij Quick-Step Alpha Vinyl, eindigde op de tweede plaats.

Het werd vandaag een lastige rit in de Ronde van Oman met enkele lastige hellingen. Er raakte een groepje weg en daarin was Fausto Masnada duidelijk de sterkste. Zo liet hij iedereen achter in het slot van de wedstrijd.

Het groepje kon de Italiaan van Quick-Step Alpha Vinyl niet meer bijbenen en zo werd het al bij al een comfortabele overwinning voor Masnada. Quick-Step Alpha Vinyl had nog meer reden om te vieren, want Mauro Schmid won de sprint voor de tweede plaats, waardoor de eerste en de tweede plaats vandaag voor de Belgische wielerformatie zijn.