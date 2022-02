Nieuwe wereldbekerkalender bekendgemaakt voor volgend seizoen: geen Koksijde en Namen meer, ook Hoogerheide valt weg

De UCI heeft de nieuwe kalender van de wereldbeker bekendgemaakt voor volgend seizoen. Zo zullen er nog 14 crossen zijn in plaats van 16 wedstrijden. Onder meer Koksijde, Namen en Hoogerheide vallen weg.

Er zijn wat grote veranderingen in de wereldbeker voor volgend seizoen. Langs Belgische kant is Koksijde er niet meer bij en aangezien Namen het EK gaat organiseren, vallen ook zij uit de wereldbeker.

Daarnaast zijn er nog enkele wijzigingen. Volgens Sporza vervangt de Beekse Bergen Hoogerheide en in Spanje zal er in Benidorm gereden. Daarnaast is er nog één gaatje dat opgevuld moet worden en de kans bestaat dat Londen deze plaats zal krijgen.