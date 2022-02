Gijs Van Hoecke vervangt een op Covid-19 positief geteste ploegmaat in de Ruta del Sol

Covid-19 is ook een factor bij de ploeg van Gijs Van Hoecke, die zo alsnog in de Ruta del Sol gaat opdraven. AG2R stelt onze landgenoot op de valreep nog op, als vervanger van een ploegmaat die het coronavirus heeft opgelopen.

AG2R Citroën heeft een mededeling de wereld ingestuurd over de positieve coronatest van Michael Schär, de man die vorig jaar nog het nieuws haalde doordat hij uit de Ronde van Vlaanderen werd genomen na het weggooien van een drinkbus.

De Zwitser stond oorspronkelijk op de deelnemerslijst voor de Ruta del Sol, de rittenkoers die woensdag aanvat. Na positief te testen op het coronavirus kan Schär uiteraard niet deelnemen. AG2R heeft nog een vervanger aangeduid en dat is dus Gijs Van Hoecke.

OPNIEUW SPAANSE KOERS VOOR VAN HOECKE

Het koersen in Spanje is Van Hoecke alleszins niet vreemd, want tot dusver deed hij in 2022 niet anders. Van Hoecke reed alle vijf de koersen van de Challenge Mallorca en kwam ook aan de start in de Ronde van Valencia. Daar stapte hij wel uit koers op de tweede dag.