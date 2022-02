Intermarché-Wanty-Gobert maakt selectie bekend voor 'Spaanse Strade Bianche': Jan Bakelants en ook twee andere landgenoten aan de start

De Clasica Jaen Paraiso staat ook wel bekend als de 'Spaanse Strade Bianche' en is een wedstrijd waarbij gravel centraal zal staan. Een lastige koers en dus is het uitkijken naar wie hier voor de eerste keer kan winnen.

Bij Intermarché-Wanty-Gobert rekenen ze op drie landgenoten. Zo is Jan Bakelants van de partij, maar ook Kobe Goossens en Loic Vliegen zitten in de selectie. Daarnaast zijn Théo Delacroix, Peák Barnabás en Biniam Girmay van de partij.

