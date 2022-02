VOORBESCHOUWING: Alexandre Vinokourov deelt opnieuw de lakens uit bij stevig vernieuwd Astana

Nu het wegseizoen weer begonnen is, is het tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2022 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden de verschillende WorldTour- ploegen onder de loep. Vandaag: AG2R Citroën.

SAMENSTELLING PLOEG

Het Astana van 2022 ziet er compleet anders dan dat van 2021. Er is een Italiaanse entente door de komst van onder meer Vincenzo Nibali en zijn broer. Ook Moscon is de ploeg komen vervoegen. In een grote ronde kan ook de kaart van Miguel Ángel López getrokken worden. Kunnen niet meer in het rondewerk ingezet worden: de broers Izagirre en Vlasov. Fuglsang, vaak kopman in de klassiekers, trok naar Israel-Premier Tech.

PLUSPUNTEN

Het grootste pluspunt is het einde van de onduidelijkheid. Door de aanwezigheid van cosponsor Premier Tech was in 2021 een machtsstrijd aan de gang. Dat leidde zelfs tot het uit zijn functie zetten van Vinokourov. Inmiddels is die in zijn eer hersteld en is Premier Tech vertrokken. Het aantrekken van een kampioen als Nibali en een tweevoudig podiumrenner in een grote ronde als López onderstreept de ambities van Astana.

MINPUNTEN

De mayonaise zal moeten pakken. Enkel de tijd zal uitwijzen of dat ook het geval is. Zelden is er zo veel in-en uitgaand verkeer: Astana zag vijftien renners vertrekken, eentje stoppen en verwelkomde veertien nieuwe gezichten in de plaats. Er moet dus echt weer een team gesmeed worden en werk gemaakt worden van een goede sfeer.

Daarnaast is in het klassieke werk het vertrek van Fuglsang toch een zware aderlating. Moscon heeft misschien wel het potentieel om zijn rol over te nemen, maar Ineos kon hem nooit voldoende regelmatig doen presteren. Het is dus maar de vraag of dat bij Astana wel lukt.

X-FACTOR

Gianni Moscon mag ons aangenaam verrassen, Vincenzo Nibali is ondertussen toch ook al 37. Voor de X-factor kijken we dus toch vooral naar Miguel Ángel López, voor wie het op zijn 28ste echt wel het moment is om te oogsten in de grote ronden. Een derde plek is zijn beste notering tot dusver, in de Tour werd hij al eens zesde. 'Superman' moet nog beter kunnen en mag dat op zijn oude nest bewijzen.