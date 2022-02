Knappe derde plaats voor Loïc Vliegen in Clasica Jaén: "Mooi om te zien dat de ploeg in een goede flow zit"

Loïc Vliegen heeft een uitstekende indruk gemaakt in de Clasica Jaén. Zo eindigde onze landgenoot op een knappe derde plaats, achter Lutsenko en Wellens. Zo blijft Intermarché-Wanty-Gobert het uitstekend doen.

Uiteraard was Loïc Vliegen zeer tevreden met deze derde plaats in de Spaanse wedstrijd. "Ik genoot ervan om vooraan te rijden in deze mooie race. Het was een uitputtende strijd, want de finale begon al met nog 60 kilometer te gaan. Biniam Girmay plaatste ons voorin op dat belangrijke moment, namelijk aan de voet van de eerste passage op de slotklim", legde Vliegen uit op de website van Intermarché-Wanty-Gobert.

"Hij zette een hoge koers op de klim en scheerde het peloton naar 30 renners. Toen de groep weer uit elkaar viel, kon ik de sterkste renners volgen en strijden om de tweede plaats. Het is mooi om te zien dat de ploeg in een goede flow zit en ik ben blij dat ik heb bijgedragen met dit podium en mijn vijfde plaats van twee dagen geleden", aldus onze landgenoot.