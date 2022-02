Philip Roodhooft blij met wildcards: "Bevestiging van onze groei"

Het continentale vrouwenteam Plantur-Pura wil dit seizoen de lijn van vorig jaar verder zetten.

Plantur-Pura komt voor het eerst in actie op zondag 27 februari in de Omloop van het Hageland. Er zijn ook wildcards voor enkele WorldTour-koersen. Het gaat onder andere om de OxyClean Brugge-De Panne (24 maart), Gent-Wevelgem (27 maart), Ronde van Vlaanderen (3 april), Parijs-Roubaix (17 april) en Luik-Bastenaken-Luik (24 april).

Manager Philip Roodhooft wil de ploeg verder zien evolueren dit jaar. “Dat wij wildcards krijgen voor WorldTour-koersen, waaronder voor enkele monumenten, is een bevestiging van onze groei als ploeg", vertelt hij.

“Wij zijn heel fier dat we onze shirts kunnen tonen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix maar hopen er ook te staan in de Strade Bianche. Wij hebben een mooi wedstrijdprogramma dat wij de komende weken kunnen afwerken.”

De ploeg biedt onderdak aan volgende rensters: Ceylin del Carmen Alvarado, Manon Bakker, Sanne Cant, Millie Couzens, Kiona Crabbé, Julie De Wilde, Ronja Eibl, Yara Kastelijn, Puck Pieterse, Laura Süssemilch, Marthe Truyen, Aniek van Alphen, Inge van der Heijden, Karen Verhestraeten, Annemarie Worst en de nieuwkomers: Imogen Cotter, Kim De Baat, Justine Ghekiere, Christina Schweinberger en Julie Van De Velde.