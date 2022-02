Rune Herregodts rondt het ijzersterk af na vroege ontsnapping en grijpt meteen ritwinst en leiderstrui in Ruta del Sol

Met een rit van Ubrique naar Iznájar begon de Ruta del Sol met een pittig dagje. Rune Herregodts en Lindsay De Vylder waren mee in de vroege ontsnapping. Herregodts won zijn laatste koers van 2021 en speelde het nu ook klaar in zijn eerste koers van 2022.

Al heel snel kwam een ontsnapping van acht man tot stand. Herregodts en De Vylder, ook bekend van op de piste, hadden er wel zin in om er op de weg meteen volle bak in te vliegen. Spanjaarden Cuadros, Isasa en Okamika wilden zich in hun thuisland zeker tonen. Voorts ook nog de Tsjech Repa, de Brit Christian en de Amerikaan Bassett voorin.

Nog binnen de eerste 25 kilometer kregen die acht een voorgift van maar liefst vijftien minuten. In het peloton bleven ze natuurlijk niet lanterfanten: wanneer het tempo de hoogte inging, werd het verschil reeds gehalveerd. De resterende minuten gingen er veel makkelijker af.

BEDRIJVIGE HERREGODTS

In de finale wachtte de Ito La Parilla van acht kilometer aan 3,7%. Herregodts gooide met een paar versnellingen Repa en Cuadros overboord. De Vylder en Christian moesten er op een gegeven moment ook af, maar keerden nog terug.

De dreiging bleef ook wel van achteruit, maar het peloton kwam toch te laat. Op het einde volgde nog 1,3 kilometer oplopend. Op die laatste lastige meters spatte het toch uiteen vooraan en Rune Herregodts ontbond nog helemaal zijn duivels: de Oost-Vlaming bleek veruit de sterkste, voor Bassett en Okamika. De Vylder werd vijfde.