Twee nieuwe titelsponsors en dus krijgt wedstrijd Brugge - De Panne een nieuwe naam

De wedstrijd Brugge - De Panne is vaak één belangrijke afspraak voor sprinters. Nieuwe titelsponsors zetten de schouders onder de Vlaamse eendagskoers en dat zorgt ook voor een nieuwe naam van de wedstrijd, zowel bij de mannen als bij de vrouwen.

"Brugge - De Panne blijft vernieuwen", valt te lezen op de sociale media. "Met 2 nieuwe titelpartners en daaraan gelinkt 2 nieuwe namen spreken we voortaan van de Minerva Classic Brugge - De Panne en de Exeterioo Women's Classic Brugge - De Panne."

Minerva is dus de nieuwe titelsponsor voor de mannenkoers, Exterioo is de nieuwe partner voor de organisatie van de vrouwenkoers. Die laatste sponsor zal dit jaar ook al meer naambekendheid krijgen in de wielerwereld vanwege de Exterioo Cycling Cup, de opvolger van de Bingoal Cycling Cup.

📣 Brugge - de Panne blijft vernieuwen!

Bij de mannen zal Brugge - De Panne gereden worden op 23 maart, de editie voor de vrouwen gaat een dag later op 24 maart door. Vorig jaar werd Brugge - De Panne bij de mannen gewonnen door Sam Bennett en bij de vrouwen door Grace Brown.