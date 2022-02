🎥 Met dank aan de vriendin: Mathieu van der Poel toont in video op hiphopbeats hoe hij werkt aan conditie

Mathieu van der Poel is weer op de goede weg richting herstel. Dat lijkt een video op zijn Instagrampagina toch aan te geven. Van der Poel is na een rustperiode weer begonnen met trainen en geniet er schijnbaar van om weer op de fiets te zitten.

Op de beats van rappers Dr. Dre en Snoop Dogg, die onlangs overigens nog optraden tijdens de halftime show van de SuperBowl, is te zien hoe Mathieu van der Poel op pad gaat voor een training en best goedgeluimd op de fiets zit.

"Geduld is de sleutel", schrijft Van der Poel bij het filmpje. Hij heeft ook nog een hartje over voor zijn vriendin Roxane Bertels, die de 'creative director' van de video is. Nadat hij de fiets even langs de kant moest laten, is het nu voor Van der Poel opnieuw werken aan de conditie.

En vooral pijnvrij blijven, maar wat dat betreft horen we nu toch al een tijdje geen slechte berichten meer. Wel is het nog koffiedik kijken wanneer Mathieu van der Poel dit jaar zijn eerste wegkoersen kan rijden.