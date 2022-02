UAE juicht op Alcalá la Real: niemand opgewassen tegen straffe versnelling Italiaan Covi, Herregodts leider af

Alessandro Covi van UAE kwam op Alcalá la Real met een straffe versnelling waar niemand een antwoord op had en won zo de tweede etappe in de Ruta del Sol. Meteen ook een dubbelslag: Covi neemt de leiderstrui over van Herregodts.

Hoewel het al de hele dag op en af ging, was het vooral uitkijken naar - of de benen sparen voor - de laatste 3,4 kilometer aan gemiddeld 6,3%. Met een maximaal stijgingspercentage van 11,5% in aankomstplaats Alcalá la Real. Afzien zou het dus sowieso worden. Dat was er bij Covi haast niet aan te zien: hij boekte al zijn tweede overwinning in twee dagen. Haast vanuit het zadel kwam hij met een versnelling op de proppen die iedereen ter plekke liet in de slotmeters. Covi verzekerde zich zo van de ritzege en van de leiderstrui. TWEE BELGEN BIJ EERSTE ZES Met Miguel Ángel López, die eerder in de rit nog betrokken geraakte bij een valpartij, en Sosa eindigden twee Colombianen als nummers 2 en 3 in de rituitslag. Met Steff Cras en Dries Devenyns deden ook twee Belgen knap mee op de eerste rijen: Cras werd vierde, Devenyns zesde.