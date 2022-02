Vlaamse economie krijgt boost van bijna dertig miljoen euro door WK wielrennen

Het WK wielrennen heeft enorm gerendeerd voor de Vlaamse economie, één van de redenen uiteraard waarom het WK naar Vlaanderen werd gehaald. Studies wijzen erop dat de Vlaamse economie door het WK een boost van 27,4 miljoen euro heeft gekregen.

Dat staat te lezen in een bericht op de site van de UCI. Er is nog meer gedetailleerde informatie beschikbaar. Gaststeden Knokke-Heist, Brugge, Antwerpen en Leuven verwelkomden tijdens de WK-week een miljoen toeschouwers en daar waren 100 000 buitenlanders bij.

De studies uitgevoerd door EY hebben aan het licht gebracht dat 30% van de toeschouwers Vlaanderen nog nooit eerder had bezocht. Zo'n 83% van het totale publiek die week zou het overwegen om Vlaanderen nog een keer te bezoeken en 90% zou Vlaanderen aanbevelen bij kennissen als een aangename vakantieplek.

IMAGO

Naast de economische waarde van het WK kon Vlaanderen ook getoond worden aan de wereld en kon het zijn toeristisch imago in de verf zetten. Miljoenen tv-kijkers zagen immers niet enkel beelden van de koers, maar ook van onze kunststeden en de Vlaamse kust. Daarnaast werd met de Druivenstreek een wielerregio in het bijzonder in de schijnwerpers geplaatst.