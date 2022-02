VOORBESCHOUWING: andere namen op de verschillende terreinen bij volledig vernieuwd Cofidis

Nu het wegseizoen weer begonnen is, is het tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2022 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden de verschillende WorldTour- ploegen onder de loep. Vandaag: Cofidis.

SAMENSTELLING PLOEG

Het is een volledig vernieuwd Cofidis dat in 2022 aan de slag gaat, met liefst dertien nieuwe renners in de eliteploeg. Daar tegenover werd de samenwerking gestopt met tien renners van vorig jaar. Vooral het vertrek van Elia Viviani, Laporte en Edet valt op. Cofidis trok meerdere rappe mannen aan, Coquard zal de kopman worden in de sprints. Van Benjamin Thomas en Ion Izagirre verwachten ze op andere terreinen wel wat.

PLUSPUNTEN

Cofidis heeft wel de renners in huis om op zowat alle terreinen te kunnen meedoen. Thomas en Walscheid kunnen een aardig stukje tijdrijden. Die laatste is één van de pionnen die ook in de sprints uitgespeeld kan worden, al is Coquard voor dat werk de aangewezen man om het af te maken. Bergop kan Herrada op een goede dag wel eens een overwinning laten optekenen.

MINPUNTEN

De ploeg is volledig omgegooid en dus zal er wel wat werk aan te pas komen om het helemaal te laten klikken. Vooral om de sprinttrein op punt te stellen, zal daar de nodige energie inkruipen, met mannen als Cimolaj, Consonni, Kreder en Walscheid. Zeker op vlak van de sprints werden de verwachtingen de voorbije jaren niet ingevuld. Het moet nog blijken of dat met dit new look Cofidis wel kan.

X-FACTOR

Wij zullen uiteraard ook de vier Belgen in de ploeg in het oog houden: Allegart, Armée, Vanbilsen en Wallays. De man in de schijnwerpers is toch vooral Bryan Coquard. Als Fransman in een belangrijke rol in een Franse ploeg is dat sowieso het geval. Ze zouden het bij Cofidis uiteraard super vinden als hij met meer regelmaat voor overwinningen kan zorgen dan Viviani dat deed.