Patrick Lefevere duidelijk over toekomstplannen: interesse in Bäckstedt, damesploeg prioritair boven Tormans-project

Het zijn weer drukke tijden voor Patrick Lefevere. De damesploeg, het Tormans-project: allemaal zaken die uit de grond gestampt moeten worden. En voor alle projecten moeten er wel voldoende centen op tafel komen. De damesploeg geniet momenteel wel de prioriteit.

Dat heeft Patrick Lefevere laten verstaan in zijn column in Het Nieuwsblad. Samen met teammanager Natascha Den Ouden is Lefevere volop bezig om het budget rond te krijgen voor damesploeg NXTG. De ambitie is om dan in 2023 de stap naar de WorldTour te kunnen zetten, als de financiële voorwaarden het toelaten. Lefevere maakt er geen geheim van dat hij interesse heeft in het vastleggen van Zoe Bäckstedt. Hij is daarin naturlijk niet alleen.

Het financiële zal ook bepalen of het Tormans-project helemaal rondgeraakt. Met ploegleider Bart Wellens, een verzorger en een mechanieker zit Lefevere sowieso aan drie fulltime contracten en dan is het nog koffiedik kijken welke crossers aangetrokken kunnen worden.

JEUGDTEAM, OPLEIDINGSTEAM EN ELITETEAMS

Patrick Lefevere benadrukt dat het nog steeds het doel is om volgend jaar te beschikken over een jeugdploeg, een opleidingsploeg op continentaal niveau (waar dan ook het Tormans-project onder valt) en een eliteploeg voor dames en heren. Nu nog alles financieel doen kloppen, daar zal de boekhouder in Patrick Lefevere zeker over waken.