Remco Evenepoel knalt naar winst en leiderstrui in fenomenale tijdrit in Ronde van Algarve

Remco Evenepoel heeft met een fantastische prestatie de tijdrit in de Ronde van de Algarve op zijn naam geschreven.

Stephan Kung had de beste chrono, tot Remco Evenepoel binnenkwam en de tijd van de Zwitser met 58 seconden van de tabellen veegde.

Evenepoel zette een gemiddelde van maar liefst 51 kilometer per uur neer in de tijdrit. Leider David Gaudu had nog net geen twee kilometer te rijden, toen hij al aan de tijd van onze landgenoot zat.

Evenepoel stond in de klassering maar 1 seconde achter de leider en neemt dus ook de leiderstrui in handen.