VOORBESCHOUWING: Groupama-FDJ probeert het nog eens met Pinot in de Tour en stuurt Démare naar Giro

Nu het wegseizoen weer begonnen is, is het tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2022 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden de verschillende WorldTour- ploegen onder de loep. Vandaag: Groupama-FDJ.

SAMENSTELLING PLOEG

Groupama-FDJ hield het grootste gedeelte van zijn ploeg bijeen. Het zag wel Bonnet en Delage stoppen, terwijl Thomas, Guglielmi en Brunel andere oorden opzochten. Seigle kreeg geen nieuw contract. Askey stroomt door vanuit de continentale ploeg. De echte nieuwkomers in het team zijn Quentin Pacher, Michael Storer en de Nederlander Bram Welten.

PLUSPUNTEN

Met Storer verwelkomt het een renner die vorig jaar een stap vooruit zette. De sterkhouders bij Groupama-FDJ zijn voorts wel gekend. Arnaud Démare is de kopman bij de sprints. Bergop hebben Pinot en Gaudu in het verleden al bewezen wat ze waard zijn. Met Stefan Küng heeft de Franse formatie de Europees kampioen tijdrijden in huis.

MINPUNTEN

De keuze om van Pinot opnieuw de kopman te maken in de Tour lijkt toch op een zekere naïviteit te wijzen. Al mag hij ons altijd verrassen. Démare mag hierdoor niet naar de Tour en wordt uitgespeeld in de Giro, waar hij in 2020 grote successen beleefde. De spurter heeft al laten verstaan dat hij hierdoor ontgoocheld is. De ploeg zal er dus over moeten maken dat die teleurstelling niet doorweegt in de resultaten.

X-FACTOR

Ondanks een minder 2021 voor Démare lijkt hij ons de meest aangewezen man om voor resultaten te zorgen, maar het is toch Thibaut Pinot die weer de man in de spotlights is. Groupama-FDJ gelooft nog altijd dat hij in de Tour het podium kan halen. Aan hem dan maar om het waar te maken.