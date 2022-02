Wout van Aert is een straffe coureur met een 'boss lady': Sarah De Bie maakt podcast voor moeders

Als het wielerseizoen begint, is Wout van Aert van huis. De ene week op stage naar Spanje, de andere week aan het koersen in Frankrijk. Zijn echtgenote Sarah De Bie probeert het te combineren met het opvoeden van hun zoontje Georges en gooit er ook nog eens een podcast tegenaan.

Samen met actirce en eveneens moeder Dorien Reynaert heeft Sarah De Bie de podcast TwentyFourSeven opgericht. "Ik was benieuwd naar de verhalen van al die mama's die zoals Dorien zeer veel werken of zoals ik opofferingen doen. Het lijkt alsof die wieler- en voetbalvrouwen altijd in de zetel zitten, maar thuis lossen we wel alles op", verduidelijkt De Bie de insteek van de podcast.

Dat er nog veel vooroordelen zijn, merkte ze al snel toen ze de podcast aankondigde online: "Iemand reageerde met: alsof die weet wat werken is. Dat komt wel beinnen want die persoon kent mij of mijn situatie niet", vertelt ze bij Het Nieuwsblad.

Het was immers Wout van Aert zelf die met de naam van de podcast kwam. "Want mama's zijn altijd bezig. Daaruit blijkt veel respect."