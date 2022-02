Evenepoel heeft lessen geleerd: "Dat wordt voor mij de belangrijkste dag in elke rittenkoers"

Remco Evenepoel is als winnaar uit de Ronde van de Algarve gekomen en kan met vertrouwen de rest van het seizoen tegemoet zien. En hij heeft er belangrijke lessen uit getrokken.

Evenepoel legde de basis voor zijn eindoverwinning in een ijzersterke tijdrit. "Mijn tijdrit is veel beter geworden. Voortaan zal trouwens elke tijdrit belangrijk worden in een rittenkoers, de belangrijkste dag voor mij in zo'n week. "Afhankelijk daarvan zal ik dan op de cols gewoon moeten volgen, ik moet niet per se aanvallen dan."

En nu Tirreno-Adriatico. "Ik ga proberen om daar de tijdrit te winnen en dan zien we wel. Ik wilde hier gewoon mijn conditie verbeteren richting Italië, waar de tegenstand wel wat sterker zal zijn en er sneller zal gereden worden"