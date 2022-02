Evenepoel net als in 2020 de primus in de Algarve: "Kan niet zeggen hoe blij ik ermee ben na zware koersweek"

Remco Evenepoel heeft net als in 2020 de Ron de van de Algarve gewonnen. Na een zware koersweek, waarin hij de nodige inspanningen moest leveren om die eindzege veilig te stellen, kon hij er ook echt wel van genieten in die laatste meters.

"Het voelt geweldig om opnieuw een rittenkoers te winnen voor deze ploeg", aldus een verheugde Remco Evenepoel. "Ik kan je niet zeggen hoe blij ik ermee ben na een zware koersweek. De hele ploeg deed een uitstekende job, de hele week lang. Ik wil de ploegmaats daarvoor bedanken."

In de laatste etappe moest Evenepoel nog vol aan de bak. "Mijn tegenstanders hebben me aangevallen, maar ik had goede benen. Al kon ik nog wel de inspanning voelen van de tijdrit van zaterdag. Ik ontwikkelde een hoog tempo op de laatste beklimming. In de laatste 200 meter was ik zegezeker en begonnen de anderen op het vlakke te sprinten voor de ritzege. Ik nam tijd om mijn overwinning en het behouden van de gele trui te vieren."

TIRRENO ONTDEKKEN

De eindzege in de Algarve is een opsteker voor wat nog komen gaat in de rest van het voorjaar. "Ik keer nu huiswaarts om Tirreno-Adriatico voor te bereiden, een mooie koers die ik graag wil ontdekken."