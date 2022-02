Grote naam minder bij start van de Omloop? Covid dreigt Vincenzo Nibali nog even weg te houden uit Vlaanderen

Vincenzo Nibali was van plan om naar Vlaanderen af te zakken voor de Omloop. Covid speelt hem echter parten: Nibali testte onlangs positief en moest daardoor al de Ruta del Sol missen. Ook de Omloop dreigt hij te moeten overslaan.

La Gazzetto dello Sport informeerde bij de Italiaanse wielerkampioen hoe het met hem gesteld is. "Het gaat goed met me. Ik heb een lopende neus, zoals bij een verkoudheid. Voor de rest gaat het goed met me. Helaas ben ik echter nog steeds Covid-positief."

Vincenzo Nibali test dus nog altijd positief, waardoor na de Ruta del Sol ook de Omloop Het Nieuwsblad in het gedrang komt. Nibali ondergaat maandag opnieuw een test. Levert die wel een negatief resultaat, dan kan deelname eventueel nog, maar dan nog is het kort dag.

WELLICHT PAS WEER KOERSEN IN MAART

Een hypothese die momenteel op tafel ligt is dat de Haai van Messina zijn wederoptreden zou kunnen maken in de Trofeo Laigueglia op 2 maart.