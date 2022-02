🎥 Wereldkampioen Joran Wyseure heeft zijn eigen liedje

Beloftewereldkampioen Joran Wyseure heeft een eigen liedje, 'Win Like Wyseure' van de hand van dj Stino.

Op Youtube verscheen ‘Win Like Wyseure’ van dj Stino. Een opzwepende song, met ook enkele stukjes tekst van een interview dat Michel Wuyts met de kersverse wereldkampioen deed.

“It’s not normal”, liet Wyseure toen horen. Een liedje dat de komende jaren wellicht in elke tent op het veldrijden te horen zal zijn.

“Amai, mijn Engels is ook niet al te denderend”, zegt Wyseure aan de Krant van West-Vlaanderen over de song. “Maar zo goed gedaan, het zit echt goed in elkaar. Met dat interview en die commentaar… Ik heb er een nieuw opwarmingsliedje bij voor op de rollen.”