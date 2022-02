Asgreen toch dé kopman bij Quick-Step: "Van der Poel kloppen in de sprint... Dat toont aan dat hij een killer is"

Nadat hij vorig jaar Van der Poel in de sprint vloerde in de Ronde, is Kasper Asgreen bij Quick-Step aan het begin van dit voorjaar toch wel kopman nummer één. Ook al staat bij Quick-Step het collectief, beter bekend als 'de Wolfpack', steevast voorop.

In de HLN-podcast Wuyts & Boonen wordt ook de status van Asgreen in de ploeg besproken. "Ik denk dat hij de enige renner is bij Quick-Step die in het voorjaar makkelijk wint, die kan winnen", vindt Tom Boonen hem ook de absolute kopman. "Die de killersmentaliteit echt wel ten volle benut."

© photonews

"Ik denk dat de laatste jaren duidelijk is geworden dat ze de échte kopman misschien wat misten in het voorjaar", vervolgt Boonen. "Iemand die de leiding neemt, die dominant is in die ploeg. Er waren veel goede renners, maar weinig renners die in staat waren om te doen wat Asgreen doet. Mathieu van der Poel kloppen in de sprint... Er hadden weinig mensen toen in Asgreen geloofd. Dat toont aan dat hij een killer is."

© photonews

Asgreen is een kerel waar je mee naar de oorlog kan. Ze houden bij Quick-Step natuurlijk ook nog Lampaert, Sénéchal en Štybar achter de hand. "Ik kijk heel hard uit naar Florian Sénéchal. De manier waarop hij rondrijdt, voorspelt veel goeds. Da's ook wel een teamplayer, die past in alle verschillende strategieën. Dan komt er altijd wel eens een kans aan. Voor de rest denk ik dat Lampaert ook weer supersterk zal zijn."

Met dat kwartet moet Quick-Step ook dit jaar opnieuw in staat zijn om in de Vlaamse klassiekers te oogsten. "De mengelmoes moet kloppen en dan zal er wel een Monument uit de bus vallen", aldus Boonen. "Ik denk dat Štybar de minste van de vier zal zijn."