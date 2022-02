De te verwachten uitkomst: Tadej Pogačar slaat dankzij zijn eindspurt een dubbelslag op de Jebel Jais

De rit naar de Jebel Jais in de UAE Tour is altijd één van de eerste afspraken van het jaar voor Pogačar. De tweevoudige Tourwinnaar maakte de verwachtingen ook waar, al was het hiervoor wachten op zijn eindspurt. Pogačar is ook de nieuwe leider.

In de eerste tientallen kilometers begonnen Egholm en Rastelli aan een koppeltijdrit. Ze kregen een maximale voorsprong van acht minuten. Onder impuls van EF Education-EasyPost begon de kloof wel te slinken in de loop van de eteppe.

INTERMEZZO VAN RICKAERT EN PHILIPSEN

Ook enkele Belgen roerden zich in deze bergrit: Rickaert nam Philipsen op sleeptouw en ook Strakhov sprong mee. Zij gingen tussen de kopgroep en het peloton in rijden, maar het was een intermezzo dat niet lang duurde. Met 18,7 kilometer te gaan kondigde de Jabel Jais zich dan aan: vanaf dan zou het enkel nog klimmen worden.

Op de slotklim was het al snel einde verhaal voor Egholm en Rastelli. De favorieten bleven echter lang samen. Bissegger loste wel, er zou dus sowieso een nieuwe leider komen. Ook Dumoulin paste. Ganna klampte wel lang aan, het was dus de vraag of hij eventueel de leiderstrui kon overnemen.

RITZEGE EN LEIDING IN KLASSEMENT

Het antwoord klonk negatief. Daarvoor was de eindspurt van Tadej Pogačar te machtig: de Sloveen pakte de ritzege en de leiding in het klassement boven op de Jebel Jais. Adam Yates werd tweede in de rituitslag, Vlasov kwam als derde over de streep.