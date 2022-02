"Meeste Russen willen vrede", is boodschap van Russisch renner van Ineos

Door de oorlog in Oekraïne worden mensen met de Russische nationaliteit nogal snel anders bekeken wanneer ze in West-Europa of de Verenigde Staten zijn.

Ook Pavel Sivakov, één van de rondespecialisten van de Ineos Grenadiers, lijkt daar al mee te maken hebben gehad. De renner zette op social media een statement online waarmee hij de oorlog tussen Oekraïne en Rusland stevig veroordeelde. "Ik ben helemaal tegen oorlog en kan nog altijd niet vatten wat er aan het gebeuren is in Oekraïne, mijn gedachten zijn bij het Oekraïense volk. Verder wil ik dat mensen weten dat de meeste Russen vrede willen en hier nooit om vroegen. Wij mogen niet het doelwit van haat zijn vanwege onze afkomst", kllinkt het. pic.twitter.com/117lbgCSwL — Pavel Sivakov (@PavelSivakov) February 25, 2022 Sivakov staat normaal gezien op de planning om de Ronde van Frankrijk te rijden in juli.