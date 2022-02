Alpecin-Fenix heeft een wereldkampioen: Jay Vine is de beste op het WK esports, Belg is goed voor een top 5

Het WK esports heeft opnieuw plaatsgevonden, met Jay Vine van Alpecin-Fenix als grote triomfator. Een toeval is diens wereldtitel zeker niet. Vine kreeg in 2021 net een contract bij Alpecin-Fenix omdat hij de winnaar was van de Zwift Academy.

Het WK esports is een WK virtueel wielrennen, op rollen dus. Op het eerste WK was er niemand opgewassen tegen Jason Osborne, die vorig jaar nog stagiair was bij Quick-Step. Een herhaling van dat scenario leek in de maak, maar het venijn zat in de staart.

De definitieve beslissing viel in de eindsprint, zoals dat wel vaker het geval is bij esports. Jason Osborne viel stil in de laatste meters en zag nog twee Australiërs hem voorbijsteken. Dat waren Jay Vine en Freddy Ovett. Het was Vine die de wereldtitel veroverde.

Leaving it to the last moment 💥@JayVine3 🇦🇺 passes Jason Osbourne 🇩🇪 in the final metres to become 2022 UCI Cycling Esports World Champion in the Men Elite race 🌈#NYZ2022 | @GoZwift pic.twitter.com/ssoQvkYvif — UCI (@UCI_cycling) February 26, 2022

Ook de Belg Lionel Vujasin begon met ambities aan het WK. Vujasin mag trots terugblikken: hij sleepte een vijfde plaats uit de brand. Bij de vrouwen versloeg de Nederlandse Loes Adegeest titelverdedigster en wegwielrenster Ashleigh Moolman-Pasio.